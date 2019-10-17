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مشادة في اتحاد الكرة.. والجنايني لـ"عبد الله": انت بتسرب الأخبار وأنا مش هسكت

01:49 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
مشادة في اتحاد الكرة.. والجنايني لـ"عبد الله": انت بتسرب الأخبار وأنا مش هسكت

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

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كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن هناك حالة من الغضب الشديد في الجبلاية، ضد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية بعدما سرب لبعض وسائل الإعلام عن دخول رئيس الاتحاد في مشادة مع محمد فضل عضو المجلس بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت"،: "الجنايني عنف أحمد عبد الله بشدة بعد علمه بتورط الأخير، في تسريب تفاصيل المشادة البسيطة التي حدثت بين رئيس اللجنة وفضل، وتلويح فضل بالاستقالة من منصبه اعتراضاً على فكرة تأجيل مباراة القمة، قبل أن يخرج فضل ويصدر بيانا رسميا ينفي فيه الأخبار التي انتشرت حول تفكيره في الاستقالة".

وأوضح المصدر، أن رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، دخل في مشادة مع أحمد عبد الله واتهمه مباشرة بتسريب الأخبار الخاصة بالمجلس لبعض وسائل الإعلام وبعض من يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له تحذيراً شديد اللهجة قائلاً :"متعملش كده تاني وأنا عارف انك بتسرب كل قراراتنا للسوشيال ميديا ووسائل الإعلام وأنا مش هسكت".

 

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