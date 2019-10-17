عاجل.. الأهلي: لن نلعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك

أكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي، رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل لعب الفريق مباراته مع الزمالك بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي أعلن اتحاد الكرة تأجيلها مساء أول أمس إلى أجل غير مسمى، بتوصية أمنية، على أن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

وشدد الأهلي، في البيان الرسمي، احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة، والتي كانت وراء تأجيلها، حسب إعلان اتحاد كرة القدم، رافضا بشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأكد البيان، أن مجلس اتخذ قراره بعد بدراسة الموقف من جميع جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

وجاء في نص البيان: "النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي، بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة، أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغه في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار أتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير".

واستطرد البيان: "الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير، ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من جميع جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره، وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم أهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي".

لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية.