في بيان رسمي.. المقاولون يوافق على خوض مباراة الزمالك

وافق مجلس ادارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على خوض مباراة الزمالك في الموعد الذي حدده اتحاد الكرة يوم السبت في الجولة الخامسة للدوري واصدر النادي بيانا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم قال فيه.

عقد مجلس ادارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اجتماعا طارئا لمناقشة ملف ازمة تعديل جدول الدوري وقرار لجنة المسابقات باقامة مباراة الزمالك بعد غد السبت في الجولة الخامسة للدوري.

وابدى المجلس اثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع ادارة النادي قبل اعلان قرار تاجيل مباراة اسوان واقامة مباراة الزمالك كما ناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء امنية او غيرها.

وقرر المجلس عقب الاجتماع الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في ازمة تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الادبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف او الازمات خاصة ان المقاولون العرب وادارته على مدار تاريخه يحرص على عدم اثارة الازمات او ان يكون سببا فيها ولكنه يطالب في المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع.

وابلغ مجلس الادارة عماد النحاس المدير الفني بالقرار والذي بدوره كان يستعد بجدية للمباراة ويختتم الفريق تدريباته غدا على ملعبه بقيادة النحاس قبل اختيار القائمة التي سيخوض بها المباراة بعد حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات للزمالك الساعات الماضية لوضع الخطة الانسب للمباراة.

وعقد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مران امس اكد لهم خلاله ضرورة التركيز في الملعب وعدم الانشغال باي امور اخرى وانه ينتظر مباراة قوية ونتيجة ايجابية