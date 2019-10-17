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اتحاد الكرة عن بيان الأهلي: نتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول

04:32 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: محمد الصايغ
اتحاد الكرة عن بيان الأهلي: نتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول

مجلس اتحاد الكرة المؤقت

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قال أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك تواصل مستمر بين أعضاء الجبلاية، لدراسة بيان النادي الأهلي الصادر منذ قليل، والذي يؤكد فيه رفضه خوض أي مباراة في الدوري، قبل مواجهة الزمالك بالجولة المؤجلة، والتي كان مقررا لها السبت المقبل.

وكشف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أنه لا توجد أي رؤية باتحاد الكرة فيما يخص مباراة القمة حتى الأن، بعد تأجيلها بتوصية من الجهات الأمنية، نافيا تحديد أي جلسة طارئة حتى هذه اللحظة لمناقشة الأمر.

وتابع: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول تساهم في استقرار مسابقة الدوري الممتاز".

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا منذ قليل، رفض فيه خوض أي مباراة بمسابقة الدوري المصري، قبل مواجهة نادي الزمالك.

وقررت الجهات الأمنية في وقت سابق، تأجيل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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