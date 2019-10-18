اليوم.. الاتحاد يواجه دجلة والإسماعيلي يصطدم بـ"ملك التعادلات" في الدوري

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الإسماعيلي
تقام اليوم الجمعة مباراتان فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، حيث يلتقى فى الخامسة والنصف مساء فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره وادى دجلة، على استاد الإسكندرية، وفى الثامنة يلتقى الإسماعيلى مع نظيره حرس الحدود على ملعب الأول.
يدخل الاتحاد السكندرى مواجهة دجلة محتلاً المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويسعى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة طلعت يوسف، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط للدخول فى المنافسة على المربع الذهبى مبكراً، فى المقابل يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.
ويأمل الجهاز الفنى للفريق، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، فى استعادة هيبة الفريق، بعد النتائج السلبية التى عانى منها الفريق خلال الثلاث جولات الأولى، وطالب المدرب اليونانى لاعبيه بالتركيز فى المباراة، وتنفيذ تعليماته كاملة من أجل تحقيق أول انتصار فى الدورى.
وفى مواجهة الإسماعيلى مع حرس الحدود، يدخل الدراويش مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق الفريق الفوز فى المواجهة الأخيرة على حساب فريق وادى دجلة بهدف دون رد، ويسعى لمواصلة انتصاراته فى مواجهة اليوم، ويفتقد الفريق فى المباراة خدمات إبراهيم أبواليزيد ومحمد صادق بسبب الإصابة.
على الجانب الآخر، يدخل فريق الحدود اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 3 نقاط، ويسعى الفريق العسكرى لخطف الثلاث نقاط، لتحسين موقع ترتيبه فى الدورى، بعد تعادله فى ثلاث مباريات أمام المصرى البورسعيدى 1/1، ووادى دجلة 2/2، وطنطا 1/1.
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