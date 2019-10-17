خاص.. فايلر يرد على مسئولي الأهلي بشأن مفاوضات منتخب سويسرا: مجرد كلام

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بالاستفسار من السويسري رينيه فايلر، حول أنباء مفاوضاته لتدريب منتخب سويسرا والرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الراهن.

من جانبه، عقد "عبد الحفيظ"، جلسة قصيرة مع "فايلر" بشكل منفرد، قبل انطلاق مران اليوم بملعب التتش، واستفسر مدير الكرة من المدرب السويسري، عن أنباء مفاوضته لتدريب منتخب بلاده.

وأوضح "عبد الحفيظ"، لفايلر أن استفساره جاء بأوامر من "الخطيب"، وجاء رد "فايلر" حاسمًا بأن تلك الأنباء عارية من الصحة، مشيرًا إلى أنه تلقى أنباء شفوية من بعض أصدقائه في سويسرا بتردد اسمه لتدريب منتخب سويسرا، إلا أنه لم يتلق مفاوضات رسمية من جانب منتخب بلاده.

منتخب سويسرا يهدد استمرار فايلر مع الأهلي

وبرز اسم رينيه فايلر المدير الفني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، ضمن قائمة مرشحين لتدريب منتخب بلاده سويسرا، مؤخرا، بعد بدايته الناجحة مع بطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "بليك" السويسرية، إن فايلر ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السويسري، خلفًا للمدير الفني الحالي فالديمير بيتكوفيتش، بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ تحت قيادة الأخير، وتحديدا خلال تصفيات يورو 2020.

وأكدت الصحيفة، أن نتائج فايلر الرائعة مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية، فضلا عن سيرته الذاتية الجيدة، ساهمت في طرح اسمه كأحد أهم المرشحين لقيادة المنتخب السويسري.

فايلر يحقق العلامة الكاملة مع الأهلي

وتولي فايلر تدريب الأهلي في الأول من سبتمبر الماضي، وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات، فاز بها جميعًا، الأولي كانت أمام فريق كانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا بذهاب دور الـ32 من بطولة أفريقيا، والزمالك في السوبر المحلي ثم كانو سبورت في موقعة العودة، وثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.