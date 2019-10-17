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عاجل.. الخطيب يخضع لجلسة علاجية بالمستشفى الملكي بالإسكندرية

11:41 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: حسين غريب
عاجل.. الخطيب يخضع لجلسة علاجية بالمستشفى الملكي بالإسكندرية

الخطيب

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أكد الأستاذ الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي توجه اليوم إلى المستشفي الملكي بالإسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

أضاف الطبيب المعالج للخطيب أنه سبق وأن أجري 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الإتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن اليوم وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفى مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور«فرهود» إلي أن الخطيب سبق وأن اجري إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لإستئصال الإنزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفي الملكي بالإسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الاسابيع القادمة من أجل التعافي من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن الفريق المعالج للخطيب بذل مجهودًا كبيرًا اليوم معه بمجرد وصوله إلى المستشفي الملكي من أجل إنهاء عملية الحقن بنجاح وأكد له الجميع على أهمية الحصول على قسط كبير من الراحة وتجنب الضغوط والانفعالات خلال الفترة القادمة لتجنب التدخل الجراحي للمرة الرابعة «لا قدر الله» مستقبلًا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قام بعرض نفسه مؤخرًا على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعات قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني والذي سبق وأن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود.

جاءت زيارة الخطيب فى وقت سابق للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات قبل الخضوع اليوم لعملية الحقن فى الفقرات والجذور العصبية.

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