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رئيس الزمالك ردا على بيان الأهلي: نحترم ظروف الدولة.. ولست طرف في الأزمة

03:01 ص | الجمعة 18 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
رئيس الزمالك ردا على بيان الأهلي: نحترم ظروف الدولة.. ولست طرف في الأزمة

رئيس الزمالك

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عقب رئيس نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي والذي أعلن من خلاله أنه لن يخوض أي لقاء في مسابقة الدوري المصري قبل أن يلعب مواجهته أمام نادي الزمالك والتي كان من المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع قبل أن يتم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات. 

وقال رئيس الزمالك خلال مقطع فيديو عُرض عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن متعجب من قرارات رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، متابعا: "بلدنا في خطر، وبنحترم الدواعي الأمنية، عيب كده كل شوية تقول مش هلعب إحنا مش بنلعب بلي في حارة". 

وتابع أن الزمالك ليس طرف في الأزمة وأن بيان الأهلي ردا على الدولة وليس نادي الزمالك في الوقت الحالي. 

رئيس الزمالك: وافقت على خوض لقاء المقاولون احتراما للدولة 

وأردف أن الزمالك وافق على خوض لقاء المقاولون العرب بدلا من مباراة القمة احتراما لقرار لأمن الدولة الذي قرر تأجيل المباراة وتقديم لقاء آخر. 

وكان حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تقديم مباراة الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل بدلا من لقاء القمة الذي تم تأجيله بسبب دواعي أمنية.  

وأعلن نادي الزمالك موافقته لخوض مباراة المقاولون العرب يوم السبت، احتراما لذئاب الجبل واحتراما لظروف الدولة. 

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