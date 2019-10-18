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اتحاد الكرة يتراجع عن مشاركة الأهلي والزمالك بدور الـ64 لكأس مصر

11:48 ص | الجمعة 18 أكتوبر 2019
كتب: شادي ممدوح
اتحاد الكرة يتراجع عن مشاركة الأهلي والزمالك بدور الـ64 لكأس مصر

الأهلي والزمالك

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قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التراجع عن فكرة مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بدور الـ64 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة.

وسعى اتحاد الكرة من وراء ذلك الأمر لتسويق البطولة بشكل أفضل وزيادة المنافسة، إلا أن ضيق الوقت وتأجيل مباراة القمة بين الفريقين بالجولة الرابعة وقف حائلا أمام تحقيق ذلك الأمر.

وحصد الزمالك النسخة الأخيرة لبطولة كأس مصر، بعد التفوق على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

تأجيل قمة الأهلي والزمالك

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن بشكل رسمي، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، وفقًا لتعليمات أمنية، وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيس بوك" عن تأجيل لقاء القمة، على أن يتغير موعده من يوم السبت إلى يوم آخر يتم تحديده لاحقًا.

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