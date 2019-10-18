طارق سليمان: دي خيا عقبة محمد الشناوي الوحيدة في مانشستر يونايتد

وجه طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، نصيحة خاصة لـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي، على خلفية ارتباط اسمه باللعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد.

وقال طارق سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "إمكانيات الشناوي تؤهله للعب في أي فريق بالدوري الإنجليزي، لكني أفضل أن لا يكون ذلك عن طريق مانشستر يونايتد".

وأضاف مدرب حراس الأهلي السابق: "وجهة نظره أن لا ينتقل الشناوي إلى نادِ يمتلك حارس مرمى كبير مثل دي خيا المتواجد في مانشستر يونايتد، هو رائع للغاية، ويمتلك رصيد كبير سواء من الجماهير أو النقاد، ولن يكون الأمر سهلا على الشناوي إزاحته من مكانه واللعب أساسيا".

طارق سليمان: الأفضل للشناوي اللعب بفريق متوسط بالدوري الإنجليزي

واختتم مدرب الشناوي السابق، أن على حارس الأهلي الانتقال إلى نادِ متوسط يمكنه اللعب بشكل أساسي وإظهار قدراته بشكل جيد، بدلا من الانتقال لنادِ كبير والجلوس على دكة الإحتياط، وعدم النظر إليه في حالة الإصابات أو أي شيء.

جدير بالذكر أن صحيفة "بيرمنجهام لايف" البريطانية، أن محمد الشناوي دخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه رفقة بطل مصر خلال الموسمين السابق والجاري، مؤكدًة على أن حارس الأهلي بات على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد لضمه خلال الميركاتو المقبل، وأدرجت اللاعب ضمن قائمة الإنقاذ التي وضعتها إدارة الشياطين الحمر لاستعادة الفريق إلى مساره الصحيح من جديد، بعد سلسلة الاخفاقات التي تطارده هذا الموسم بالبريميرليج.