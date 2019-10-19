اتحاد الكرة يدرس إحالة حسام حسن و«ميدو» لـ«الانضباط»

يدرس مسئولو اتحاد الكرة إحالة مذكرة ضد حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، وأحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، إلى لجنة الانضباط؛ بسبب تصريحاتهما الهجومية ضد اللجنة الخماسية التى تدير اللعبة حالياً.

وشن «ميدو» هجوماً حاداً على اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عقب قرارهم بتأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن جميع الأندية كان لديها أمل كبير فى اتحاد الكرة بتنظيم المسابقة دون أى تأجيلات، ولكن ما حدث بتأجيل مباراة القمة فتح الباب لكل الأندية للمطالبة بحقوقها وتطالب بوجود عدل فى توزيع المباريات، مؤكداً أن لجنة المسابقات أقسمت له من قبل بأنه لن يكون هناك أى تأجيل لأى مباراة ولو لساعة واحدة، وبناء على ذلك احترم قرارهم ولعب كل مباريات مصر للمقاصة فى الدورى دون اعتراض إلى أن تبدلت الأمور سريعاً.

وسار حسام حسن على خطى «ميدو»، وأكد عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز أنه لا يوجد عدالة واحترام من قبَل المسئولين على الكرة المصرية بعد العشوائية التى توجد حالياً فى مواعيد مباريات مسابقة الدورى. وعلى الرغم من موافقة العديد من أعضاء اللجنة على المذكرة فإن هناك أصواتاً أخرى داخل اتحاد الكرة ترفض التوجه الذى ينادى بمعاقبة «ميدو» وحسام حسن، منعاً لإثارة الرأى العام بصورة أكبر خلال الفترة الحالية.

على جانب آخر، وافقت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بشأن خوض ودية بدون اللاعبين المحترفين، قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر المقبل، بالجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة مخاطبة أكثر من منتخب أفريقى للحصول على موافقة أحد تلك المنتخبات لمواجهة منتخبنا ودياً، لا سيما أن «البدرى» طلب أن يكون طرف الودية منتخباً أفريقياً من الصف الأول؛ لتجهيز اللاعبين بقوة لمواجهتى كينيا وجزر القمر.

اللجنة الخماسية توافق على طلب «البدرى» بخوض ودية فى نوفمبر

وجاء طلب جهاز منتخب مصر بخوض ودية فى نوفمبر المقبل من أجل التغلب على المعوقات التى تواجه الفراعنة قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر وأبرزها عدم وجود اللاعبين المحترفين فى معسكر المنتخب قبل الحادى عشر من نوفمبر، موعد بداية فترة الأجندة الدولية، بالإضافة إلى ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الأفريقية وخوضه مباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم الثالث من نوفمبر، ومعه المصرى البورسعيدى الذى يشارك فى نفس البطولة، وكذلك ارتباط الإسماعيلى بمباراته المؤجلة بالدورى مع طنطا المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، فضلاً عن المشكلة الأساسية بتحديد الفترة من أول نوفمبر وحتى التاسع من الشهر ذاته لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدورى الممتاز بمسابقة كأس مصر.