إيهاب الخطيب: ميتشو مهدد بالرحيل عن الزمالك حال استمرار تراجع النتائج

تحدث إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن، عن مستقبل الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وإمكانية رحيله عن الفريق حال استمر تراجع النتائج أو خسارته في أي مباراة مقبلة.

وقال "الخطيب"، خلال استضافته في برنامج "سوبر تايم" المذاع عبر فضائية "تايم سبورتس"، مع الإعلامي كريم خطاب، إن إدارة الزمالك صدرت للإعلام والجماهير أنها تدعم ميتشو بشكل كبير وظهر ذلك بعد الظهور بين رئيس النادي والمدير الفني بعد التعادل في لقاء إف سي مصر والتحدث بشكل مميز.

إيهاب الخطيب: ميتشو مهدد بالرحيل من الزمالك في حالة سوء النتائج

وأضاف أنه يرى أن ميشتو من الصعب أن يستمر في تدريب الزمالك في حالة هزيمته أمام النادي الأهلي في المرة المقبلة، وهذا أمر طبيعي خاصة أن الفريق أداءه متراجع بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة.

وأردف أن ميتشو مدرب كبير ومميز والزمالك موفر له بلاعبين مميزين ولكن من الممكن ألا يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب الاستمرار داخل الزمالك دون تحقيق الانتصارات.

وتطرق للحديث عن النادي الأهلي قائلا إن فايلر لم يقدم كل أوراقه حتى الآن، وإدارة الأحمر لم تحكم عليه حتى الآن وتنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يمكن أن يلقى نفس مصير ميتشو، من ناحية الظهور المميز في البداية ومن ثم تراجع الأداء والنتائج.