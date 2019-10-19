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أبرزهم عمرو جمال.. إيهاب الخطيب يكشف عن 3 لاعبين من الأهلي فاوضهم الزمالك

05:13 ص | السبت 19 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
أبرزهم عمرو جمال.. إيهاب الخطيب يكشف عن 3 لاعبين من الأهلي فاوضهم الزمالك

إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن

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كشف إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن، عن أن نادي الزمالك فاوض أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار عن توقيع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفارس الأبيض السابق للنادي الأهلي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

وقال "الخطيب"، خلال استضافته في برنامج "سوبر تايم" المذاع عبر فضائية "تايم سبورتس" مع الإعلامي كريم خطاب، إن الزمالك بدأ التفكير في التوقيع مع لاعبي الأهلي بعد واقعة عبد الله السعيد الشهيرة وتوقيعه للفريق، مشيرا إلى أن إدارة القلعة البيضاء كانت تستهدف اللاعبين الذين يطالبون بالرحيل أو الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق. 

إيهاب الخطيب: الزمالك فاوض عمرو جمال وحسين السيد وعمار حمدي الفترة الماضية 

وأشار إلى أن الزمالك فاوض عمرو جمال وحسين السيد وعمار حمدي خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحديث عن مفاوضات الزمالك مع صالح جمعة لم تتطرق إلى كلمة مفاوضات حتى الآن. 

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الأحداث بشأن المفاوضات، "ممكن نشوف المفاوضات ترجع تاني محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل خلال الفترة الجاية". 

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