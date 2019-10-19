تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وجلسة ودية للرد على بيان الأهلي

‎استقرت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده اليوم السبت، في مقر الجبلاية، من أجل مناقشة الرد على بيان الأهلي.

واتفق مسؤولو اللجنة على تأجيل الاجتماع، لحين عودة الجنايني رئيس اللجنة من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد أعضاء اللجنة جلسة ودية اليوم، بمقر الاتحاد لمناقشة الأمر بخصوص بيان القلعة الحمراء، الذي أعلن فيه النادي الأحمر رفض خوض أي مباريات بمسابقة الدوري إلا بعد خوض مباراة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة التي كان مقررا إقامتها اليوم السبت، وتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

اتحاد الكرة يجهز بيان صادم للأندية

وفي الإطار نفسه تقوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالتجهيز لإصدار بيان خلال الساعات المقبلة، للتأكيد على أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري قرار أمني يجب احترامه، ومن المقرر أن يتضمن البيان التأكيد على أن موافقات الأمن لإقامة المباراة في أي ملعب مسئولية الأندية في المقام الأول وفقا للوائح المنظمة للبطولة، خاصة وأن اتحاد الكرة غير ملزم بالحصول على الموافقات الأمنية وأن ذلك الأمر مسئولية كل فريق تقام المباراة على ملعبه.

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