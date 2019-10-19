الزمالك يقفز لصدارة الدوري "مؤقتا" بعد الفوز على المقاولون العرب

تصدر نادي الزمالك جدول الدوري المصري، مؤقتا، بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الثاني للمباراة أحداث مثيرة منها حالتين طرد واحدة للاعب فرجاني ساسي "نادي الزمالك"، والثانية للجزائري سيف الدين الجزيري "نادي المقاولون".

وسجل ثنائية الزمالك اللاعب فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، فيما أحرز اللاعب محمد سالم هدف نادي المقاولون، في المباراة التي منحت نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

وحل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

بداية قوية من المقاولون العرب في الشوط الأول

واستطاع فريق المقاولون العرب التسجيل مبكرا عن طريق محمد سالم مستغلا خطأ فادح من دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد عواد، ليودع الكرة الشباك في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

أشعل هدف المقاولون حماس لاعبي الزمالك الذين بدأوا في تبادل السيطرة على مجريات اللعب مع ذئاب الجبل ووصل الأبيض في أكثر من فرصة خطيرة لمرمى محمود أبوالسعود لكنها افتقدت للدقة بشكل كبير.

واستطاع فرجاني ساسي التعادل بشكل سريع للزمالك عن طريق فرجاني ساسي من رأسية متقنة أودعها الشباك في حراسة دفاع المقاولون وحارس مرمى الذئاب.

ومن هدف رائع استطاع أحمد سيد زيزو تسجيل الهدف الثاني من تسديدة متقنة بالدقيقة 34 من زمن اللقاء سكنت شباك الحارس محمود أبو السعود.

واصل الزمالك ضغطه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فيما اعتمد المقاولون على الكرات المرتدة من أجل إدراك التعادل قبل نهاية المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي إنبي في الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز، فيما يواجه نادي المقاولون في الجولة المقبلة نادي الجونة بالدوري الممتاز.