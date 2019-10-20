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رئيس الزمالك: سننسحب من الدوري حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

02:43 ص | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: محمد خيري ورامي مصطفى
رئيس الزمالك: سننسحب من الدوري حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

فريق الزمالك

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أكد رئيس نادي الزمالك أنه يرفض خوض مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري كما يتردد، مؤكدا أنه ليس طرفا في أزمة تأجيل المباراة، وأن القرار تم اتخاذه بناء على قرارات الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية اليوم: "وافقنا على مواجهة المقاولون العرب بناءً على تعليمات الجهات الامنية رغم ان هذا القرار أضر بالفريق، وكان لابد من تأجيل مباريات الجولة بالكامل".

وأضاف: "ننتظر ماذا يحدث يوم الأربعاء المقبل بعد تضامن فريق الجونة مع الأهلي لعدم إقامة المباراة وفِي حال تدخل اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لن نستمر في الدوري ولن نخوض أي مباراة أخرى وعلى الجبلاية تطبيق اللائحة وخصم ثلاثة نقاط لكل فريق".   

رئيس الزمالك: تضررنا بشكل أكبر بسبب تأجيل مباراة الأهلي

وتابع رئيس الزمالك: "الضرر الذي لحق بنا من جراء قرار تأجيل المباراة أكبر بكثير من الضرر الذي لحق بالأهلي، الأهلي لم يخسر شيئا بينما لعبنا نحن أمام المقاولون قبل أيام من مواجهة مصيرية أمام جينيراسيون".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء: "محمود الخطيب بيهزر، وأطالبه بأن يكون رجلًا للنهاية وينفذ ما اتخذه من قرارات في بيانه الأخير، ولو لعب مباراة الجونة سيظهر بشكل سيء أمام جماهيره".

وأردف: "الزمالك تعثر أمام فريق مصر بسبب القرارات الأمنية، لو كنا نعلم بتأجيل مباراة الأهلي ما كنا أرحنا اللاعبين الأساسيين وما كنا تعثرنا، وفي النهاية الأهلي هو من يعترض".

 

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