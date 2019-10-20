استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية.. وأبوالرجال ممثلا وحيدا لمصر

أحدث الأخبار
الحكم جهاد جريشة
استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل في قطر.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختيار جهاد جريشة والحكم المساعد محمود أبوالرجال، لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، قبل استبعاد الأول بسبب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.
في سياق منفصل، استهجنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، ظاهرة بيانات أندية الدوري الممتاز التي تتناول شئون التحكيم، معتبرة الأمر تدخلا في شؤون اللجنة.
وقالت اللجنة، إنها لا تضع بيانات الأندية في اعتبارها، إذ أنها تسير عملها وتوليه كامل وقتها، كما تعقد جلسات مع الحكام عقب نهاية كل جولة من أجل مراجعة الأخطاء، وتطوير مستواهم.
مانشستر يونايتد
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
بوردو
0
:
0
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
موناكو
0
:
0
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
مارسيليا
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
كولن
0
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
هوفنهايم
0
:
0
06:00 PMالدوري الألماني
شالكه 04
ديبورتيفو ألافيس
0
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ريال سوسييداد
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال بيتيس
إسبانيول
0
:
0
04:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
أتلتيك بلباو
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
أبها
0
:
0
05:25 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
الفيصلي
0
:
0
07:00 PMالدوري السعودى الممتاز
الحزم
ساسولو
0
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
إنتر ميلان
أودينيزي
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
كالياري
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
سامبدوريا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
بارما
0
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
ميلان
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
بى اى سى زفوله
0
:
0
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أدو دين هاج
جرونينجين
0
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
إمين
0
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
فينورد روتردام
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
أم صلال
0
:
0
04:25 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
العربي
0
:
0
06:35 PMدوري نجوم قطر
الغرافة
قيصري سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
ألانياسبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
دنيزلي سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
ماشين سازي تبريز
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
بیرسبولیس
0
:
0
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
صنعت نفط عبادان
نادى النهضة خميس زمامرة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
أولمبيك خريبكة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الفتح الرباطي
السالمية
0
:
0
06:00 PMدوري VIVA الكويت
كاظمة
تعليقات الفيسبوك