استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية.. وأبوالرجال ممثلا وحيدا لمصر

استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل في قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختيار جهاد جريشة والحكم المساعد محمود أبوالرجال، لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، قبل استبعاد الأول بسبب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.

لجنة الحكام ترفض بيانات أندية الدوري الممتاز

في سياق منفصل، استهجنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، ظاهرة بيانات أندية الدوري الممتاز التي تتناول شئون التحكيم، معتبرة الأمر تدخلا في شؤون اللجنة.

وقالت اللجنة، إنها لا تضع بيانات الأندية في اعتبارها، إذ أنها تسير عملها وتوليه كامل وقتها، كما تعقد جلسات مع الحكام عقب نهاية كل جولة من أجل مراجعة الأخطاء، وتطوير مستواهم.