أحدث الأخبار

أخر الأخبار

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

قبل قمة يونايتد وليفربول.. 14 اختلافا في ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يجهز 300 مليون جنيه استرليني لـ"صفقات الإنقاذ"

النشرة الأوروبية| تحذير محمد صلاح من ريال مدريد.. النني يعتذر وجوارديولا محبط

استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية.. وأبوالرجال ممثلا وحيدا لمصر

11:02 ص | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية.. وأبوالرجال ممثلا وحيدا لمصر

الحكم جهاد جريشة

أخبار متعلقة

استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل في قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختيار جهاد جريشة والحكم المساعد محمود أبوالرجال، لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، قبل استبعاد الأول بسبب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.

لجنة الحكام ترفض بيانات أندية الدوري الممتاز 

في سياق منفصل، استهجنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، ظاهرة بيانات أندية الدوري الممتاز التي تتناول شئون التحكيم، معتبرة الأمر تدخلا في شؤون اللجنة.

وقالت اللجنة، إنها لا تضع بيانات الأندية في اعتبارها، إذ أنها تسير عملها وتوليه كامل وقتها، كما تعقد جلسات مع الحكام عقب نهاية كل جولة من أجل مراجعة الأخطاء، وتطوير مستواهم.

أخبار قد تعجبك

«وساطات وضغوط» على إدارة الأهلى للخروج من أزمة مقاطعة الدورى

استطلاع رأى

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • موناكو

    موناكو

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    12:00 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • أبها

    أبها

  • 0

    :

    0

    05:25 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • ساسولو

    ساسولو

  • 0

    :

    0

    12:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • تورينو

    تورينو

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    0

    12:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • إمين

    إمين

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • أم صلال

    أم صلال

  • 0

    :

    0

    04:25 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    06:35 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بايكان

    بايكان

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • السالمية

    السالمية

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري VIVA الكويت
  • كاظمة

    كاظمة

الأكثر قراءة

«وساطات وضغوط» على مجلس إدارة الأهلى للخروج من أزمة مقاطعة الدورى

هبوط للدرجة الرابعة.. عقوبات "قاسية" للانسحاب من مباريات الدوري

كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه
اتحاد الكرة يدرس إحالة حسام حسن و«ميدو» لـ«الانضباط»