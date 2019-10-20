مفاجأة.. مصري وراء استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية

فجر مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكامه، هو سبب استبعاد الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية.

وقال المصدر لـ"الوطن سبورت"، إن تفاصيل الواقعة تعود لكون عصام عبد الفتاح هو المسؤول عن حكام منطقة شمال أفريقيا داخل الاتحاد الأفريقي، وعند طرح الأمر للنقاش بعد ذلك بشكل رسمي، طلب عبد الفتاح استبعاد جريشة من إدارة مباريات مونديال الأندية، بحجة تراجع مستواه في الدوري المصري.

استبعاد جريشة وتواجد محمود أبو الرجال

واستبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل في قطر، مع الإبقاء على الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال.