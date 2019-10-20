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الجونة يتراجع عن رفض مواجهة الأهلي: ننتظره الأربعاء المقبل

01:18 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
الجونة يتراجع عن رفض مواجهة الأهلي: ننتظره الأربعاء المقبل

فريق الجونة

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تراجع نادي الجونة، عن إعلانه السابق بالانسحاب من مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، على ملعبه بمدينة الغردقة، مؤكدين استعدادهم للعب اللقاء في موعده.

وأكد نادر شوقي، مسؤول الشركة المسؤولة عن إدارة الجونة، في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، أن الفريق سيخوض مباراة الأهلي في موعدها، ولن ينسحب كما تردد خلال  الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الفريق يواصل استعداداته للمباراة حاليا، ولا يوجد أي مشكلة لديه لخوض اللقاء أمام الأهلي.

وأضاف شوقي، أن مسئولي الجبلاية نقلوا لنادي الجونة، أن عدم إقامة هذه المباراة سيزيد من الأزمات بين الأندية بشكل كبير، قبل إيقافها نظرا لإقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر، مؤكدا أن نادي الجونة حريص على المصلحة العامة للرياضة المصرية.

وكان الجونة، أعلن في وقت سابق، رفضه مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، اعتراضا على تعديل موعد مباريات الدوري الممتاز، في أعقاب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، قبل أن يتلقى مسئوليه  اتصالات عديدة من جانب أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بتغيير موقف النادي والموافقة على خوض المباراة لإنهاء أي أزمات وخلافات.

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وأدى قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، إلى اندلاع أزمات بين مسئولو الأندية والجبلاية بسبب عدم لعب المباريات في موعدها المحدد قبل انطلاق الدوري.

وأكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، عدم خوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل لعب مواجهته مع الزمالك، والتي كان مقررا غقامتها أمس السبت، قبل تأجيلها بتوصية من الأمن.

 

 

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