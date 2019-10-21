مفاجأة.. عرض لإقامة مباراة الأزمة بين الأهلي والزمالك في الإمارات

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الأهلي والزمالك
تلقى مسئولو اتحاد الكرة، عرضا رسميا من شركة تسويق لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري بتوصية أمنية، بالإمارات في موعد يحدده اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد الجديد لإقامتها حتى الآن.
وأعلنت الشركة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، تقدمها باقتراح تطلب من خلاله تنظيم مباراة القمة المؤجلة من الجولة الماضية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة استعدادها للقيام بكامل الترتيبات وتنظيم المباراة على أعلى المستويات، على غرار مباراتي الأهلى المصري وناديي روما الإيطالي وأياكس الهولندي، الوديتان، والمشهود لهما بالنجاح وحسن التنظيم.
وأعرب مسئولو الشركة، في البيان، عن آملهم في موافقة اتحاد الكرة، لتكون هذه المباراة بداية لإقامة بعض مباريات الدوري المصري بشكل سنوي دوري في دول مختلفة، لما يحققه هذا من تطور نوعي لأحد أعرق مسابقات الدوري بالمنطقة.
وفي سياق مختلف، سبب قرار تأجيل مباراة القمة بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، في أزمة جديدة بعد إعلان الأهلي، عبر بيان رسمي، رفضه خوض أي مباريات بالدوري إلا بعد لعب مواجهة الزمالك.
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