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عاجل.. مجلس الأهلي يجتمع في منزل الخطيب لبحث تداعيات أزمة القمة

03:56 م | الإثنين 21 أكتوبر 2019
كتب: حسين غريب
عاجل.. مجلس الأهلي يجتمع في منزل الخطيب لبحث تداعيات أزمة القمة

محمود الخطيب رئيس الأهلي

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا في الوقت الحالي بمنزل رئيسه محمود الخطيب، مراعاة لحالته الصحية، لمناقشة عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمة الملف الخاص بالدوري الممتاز وتداعيات تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك، والتي كان من مقررا لها السبت الماضي.

ورفض النادي الأهلي، في بيان رسمي، خوض أي مباراة في الدوري، خاصة لقاء الجونة المقرر له الأربعاء المقبل، إلا بعد لعب مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي أعلن اتحاد الكرة تأجيلها لأجل غير مسمى بتوصية أمنية.

تسريبات الجبلاية تثير غضب مجلس الأهلي

وفجرت تسريبات عن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، تتضمن تلويحا بتطبيق اللوائح حال انسحاب  الأهلي من مباراته أمام الجونة في الأسبوع الخامس للدوري الأربعاء المقبل، وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، حالة من الغضب لدى مسئولي بطل الدوري المصري في نسخته الماضية.

وأكد مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة ورئيس لجنته المؤقتة عمرو الجنايني، يريد تطبيق اللوائح على "الهوى والكيف"، متسائلا: "أين كانت هذه اللوائح ورئيس الزمالك يسب الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على مدار الساعة، خاصة أن الأهلي تقدم للجبلاية بعدة شكاوى لا تزال حبيسة الأدراج دون البت فيها، ولا يزال رئيس الزمالك يمارس هواياته في التجاوز بحق الأهلي وقياداته".

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