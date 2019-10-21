عاجل.. مصدر لـ"الوطن سبورت": الأهلي لن يواجه الجونة الأربعاء المقبل

علم "الوطن سبورت"، أن هناك اتجاها قويا لتأجيل مباراة الجونة والأهلي وعدم إقامتها في موعدها يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا القرار بعد جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، غداً الثلاثاء.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: "وفقاً لما علمناه من نتائج جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس الأهلي اليوم، فإن كل المؤشرات تؤدي إلى تأجيل اللقاء، لأن إدارة الأحمر تمسكت بموقفها وننتظر جلسة مع الوزير غدا لاتخاذ القرار".

وأضاف المصدر خلال تصريحاته للوطن سبورت :"قد تحدث مفاجآت أخرى خلال اجتماع الغد لأننا نسعى لتغليب مصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية".

مجلس الأهلي يفوض الوزير لحل الأزمة

وانتهت منذ قليل الجلسة المطولة بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي جاءت من أجل إقناع رئيس القلعة الحمراء بالتراجع عن بيانه بعدم خوض مواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت المصادر أنه كان هانك تبادل بين جميع وجهات النظر خلال الجلسة، وعرض أسباب موقف الأهلي، وجرى الاتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية ومصلحة المنتخبات الوطنية وضمان استقرار الدوري العام.

وشدد المصدر، على أن مجلس الأهلي قرر تفويض الوزير لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفق الاجتماع ودراستها مع مختلف الجهات والهئيات.