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الجنايني يغيب عن جلسة وزير الرياضة والجبلاية لحسم أزمة الجونة والأهلي

12:44 م | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
الجنايني يغيب عن جلسة وزير الرياضة والجبلاية لحسم أزمة الجونة والأهلي

اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

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يلتقي وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، في جلسة تهدف لحسم القرار النهائي الخاص بمباراة الجونة والأهلي، والمفترض لها الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، والتي يرفض النادي الأحمر خوضها أو أي مباراة أخرى بالدوري، إلا بعد لعب مباراة الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة بتوصية أمنية.

ومن المحتمل غياب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية عن حضور فعاليات الجلسة، بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة عمل خاصة، ووفق المعلن يعود فجر غد الأربعاء، على أن يتفاعل هاتفيا مع جلسة الوزير واللجنة الخماسية.

 

وزير الرياضة يبحث أزمة مباراة الجونة مع مجلس الأهلي 

واتفق وزير الشباب والرياضة خلال لقاءه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمس الإثنين، بمنزل الثاني على تغليب مصلحة الوطن وتأجيل أي أزمات لما بعد الانتهاء من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقرر لها في الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.

وتمسك مجلس الأهلي خلال الجلسة بموقفه بعدم خوض مباراة الجونة، مع عدم المطالبة بلعب مباراة الزمالك التي تم تأجيلها من الجولة الرابعة للدوري بعد استئناف المسابقة عقب نهاية بطولة أفريقيا، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته خلال جلسة وزير الرياضة مع مجلس الأهلي، من أجل التوصل لحل نهائي وإعلان القرار الأخير في تلك الأزمة التي يترقب الجميع بالوسط الرياضي وضع حل نهائي لها.

 

 

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