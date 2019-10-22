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اتحاد الكرة يشترط خطابا أمنيا لتأجيل مباراة الجونة والأهلي

01:39 م | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة يشترط خطابا أمنيا لتأجيل مباراة الجونة والأهلي

اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

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اشترطت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وصول خطاب أمني لتأجيل مباراة الجونة والأهلي المقرر لها في الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، 

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تتمسك بعدم إجراء أي تعديلات في جدول مباريات المسابقة كما أعلنت من بداية الموسم، وقرار تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري أمني بحت، وهو السبب الوحيد الذي قد يدفعنا لتأجيل مباراة الجونة والأهلي.

سعيد حمزة حكما للقاء الأزمة بين الجونة والأهلي

ورغم إصرار الأهلي على عدم خوض اللقاء، أعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم سعيد حمزة لإدارة مباراة الفريق ضد الجونة.

ومن المنتظر أن يجتمع وزير الشبالب والرياضة، مع اتحاد الكرة اليوم لمحاولة حل الأزمة بشكل نهائي، بعد اجتماعه أمس الإثنين مع مجلس إدارة النادي الأحمر في منزل محمود الخطيب رئيس النادي، تمسك الأهلي خلال الاجتماع بعدم السفر إلى الجونة ولعب المباراة.

 

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