مفاجأة.. أحمد فتحي يرفض إعطاء شارة القيادة لمحمد صلاح

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أحمد فتحي مع محمد صلاح
فجَّر مصدر داخل منتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن هناك جلسة جمعت مؤخرا بين محمد بركات مدير المنتخب، وأحمد فتحي قائد الفراعنة.
وكشف المصدر، أن محمد بركات فاجأ "فتحي" بطلب يشبه الاستئذان باستعادة شارة قيادة المنتخب منه ومنحها لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب المقبل.
وأكد المصدر، أن المفاجأة صدمت "فتحي" الذى حصل على شارة المنتخب بعد مشوار طويل مع الفراعنة ومشاركات وبطولات كبيرة ومهمة.
وعن رد فعل أحمد فتحي بالطلب، قال المصدر: "فتحى رفض هذا المطلب بشكل قاطع بعيدا عن علاقته القوية والمميزة بصلاح"، مؤكدًا أنه "حقه الأدبي كونه حصل عليها بعد رحلة كفاح مع المنتخب".
وشدد المصدر على أن أحمد فتحى رفض رفضًا قاطعًا سحب شارة القيادة منه، خلال المعسكر المقبل للمنتخب.
وكان المنتخب الأول، قد حقق فوزًا باهتًا على بتسوانا وديًا، بهدف دون رد، سجله لاعب وسط النادي الأهلي حمدي فتحي، يوم 14 من الشهر الجاري، في أول مباراة تحت قيادة حسام البدري.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا 14 من نوفمبر المقبل، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، على أن يواجه جزر القمر يوم 18 من الشهر نفسه.
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