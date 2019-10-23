محمد بركات عن ودية المنتخب بداية نوفمبر: قد تقام بنسبة 50%

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محمد بركات مدير منتخب مصر الأول
كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، عن موقف المباراة الودية، التي يدرس جهاز المنتخب إقامتها يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل.
وقال "بركات" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المباراة قد تقام بنسبة 50%"، مشيرًا إلى أنه حال إقامتها بالفعل قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.
وتابع:"تمت مخاطبة جيبوتي وليبيريا لكن جهاز المنتخب لم يصله رد نهائي منهما حتى الآن".
ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأول، بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة كينيا 14 من نوفمبر المقبل، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، على أن يواجه جزر القمر يوم 18 من الشهر نفسه.
يُذكر أن المنتخب الأول، حقق فوزًا باهتًا على بتسوانا وديًا، بهدف دون رد، سجله لاعب وسط النادي الأهلي حمدي فتحي، يوم 14 من الشهر الجاري، في أول مباراة تحت قيادة حسام البدري.
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