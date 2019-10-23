أحمد ناجي: الشناوي أفضل حارس في مصر.. تطور بشكل مرعب

لم يتردد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، في الرد على سؤال حول أفضل حارس مرمى في مصر، وقال على الفور:"محمد الشناوي طبعًا".

وفسر ناجي، في حواره مع الإعلامي مدحت شلبي، في برنامج "يا مساء الأنوار"، على قناة "القاهرة والناس"، سبب تفضيله لمحمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، على بقية الحراس المصريين قائلًا: "الشناوي أفضل لأنه أكتر حارس مركز في مصر".

وأضاف ناجي في حديثه عن الشناوي: "هو أكتر واحد اشتغل على نفسه، في المعسكر لما بنتفق على بعض الأشياء اللي محتاج يصلحها، فعلًا بعد أسبوعين تلاتة بيقدر إنه يغير منها ويطور نفسه".

وتابع حديثه: "الحكاية لا تكمن في الأسبوعين، لكن في الأسابيع اللي قبلها كنت ببقى بتفرج عليه وبحضر هو محتاج إيه يطوره، ودة مع احترامي لحراس مرمى الأندية".

وواصل إشادته الكبيرة بالشناوي إن اللاعب طور من نفسه خارج الملعب وداخله، وبالتالي أصبحت شخصيته وفنياته "متطورة بشكل مرعب"، واختتم حديثه عن حارس الأهلي قائلا: "مهم جدًا شخصية اللاعب برة، لأنه في حراس موهوبين كتير لكن نظام حياتهم برة الملعب بيضيعهم، وأنا واحد من الحراس دول".

ناجي يعلق على اتهامه بإصابة جنش

وتطرق ناجي للحديث عن اتهام البعض له بالتسبب في إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك قائلًا: "ولا الهوا، الكلام دة مايفرقش معايا"، ودافع عن نفسه قائلا: "طوال 6 سنوات اشتغلتهم مع منتخب مصر كان أفضل عناصر المنتخب في كل المسابقات هما حراس المرمى على اختلاف الأسماء اللي لعبت".

وعن كثرة إصابات المنتخب في عهده، أمد أن الإصابات لها أسباب كثيرة منها التوتر الزائد، وأضاف قائلا: "أليسون بيكر حارس ليفربول جاله شد بعدما لعب 9 مباريات".