الخطيب يطالب اتحاد الكرة بسرعة تطبيق تقنية الـ"VAR" ودعم الحكام المصريين

طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من اتحاد الكرة، تقديم الدعم الكامل للحكام المصريين، من أجل تطوير الكرة المصرية وتطوير مستواهم فنيًا من خلال برامج ومعسكرات.

وطلب الخطيب، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن يحصل الحكام على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد، وما يتحملونه من مسؤولية.

وفي نفس السياق، شدد رئيس النادي الأهلي على طلب القلعة الحمراء من العمل على سرعة تطبيق تقنية V.A.R لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية في المباريات مثلما يجري في الدوريات الأوروبية.

تصريحات من الخطيب بشأن تأجيل لقاءات الدوري وتحديد موعد القمة

وأكد الخطيب خلال تصريحاته أن الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، ولا يجب أن يتحدث أي شخص باسمها، وأنه اذا كان هناك ضرورة للحديث فلابد أن يكون داخل الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام، متمنيًا تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا لتجنب تكرار ما حدث مؤخرًا.

الخطيب يخضع للحقن الموضعي في الظهر

وخضع محمود الخطيب لعملية حقن موضعي للعصب في الفترة الأخيرة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفي" وذلك للتخلص من الآلام القاسية التي إنتابت رئيس الأهلي، حيث قال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني "بيرتا لانفي" أن الكابتن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نفس المكان وبالتالي من الأفضل الأبتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى.