"الخطيب" يطمئن على محمد محمود ويكلف ببدء إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا

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محمود الخطيب
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على التواصل مع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل الإطمئنان على اللاعب بعدما أجرى أشعة على القدم وأثبتت اشتباه في الرباط الصليبي.
وكلف الخطيب، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، التواصل مع اللاعب وبدأ تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب إلى ألمانيا فورًا من أجل خضوعه للجراحة حال تأكد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي.
وتعرض محمد محمود للإصابة خلال مران الفريق الجماعي اليوم فقد قام اللاعب بمغادرة المران بعدما شعر بآلام في الركبة وطلب منه الطبيب إجراء أشعة فورية.
من جانبه، تحدث سيد عبدالحفيظ، عن إصابة محمد محمود، في تصريحات خاصة وأكد أن إصابة اللاعب اشتباه في الرباط الصليبي ومن المقرر أن يحسم الموقف خالد محمود، طبيب الفريق، غدًا قبل المران، مشددًا أن إصابة اللاعب في القدم الأخرى وليست في القدم التي كان مصابا فيها في الفترة الماضية، حيث كان محمد محمود يعاني من نفس الإصابة قبل عودته للتدريبات منذ أيام لتعافيه.
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