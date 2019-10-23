بعد إصابته بالصليبي.. استبعاد محمد محمود من قائمة المنتخب الأوليمبي

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محمد محمود
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، استبعاد محمد محمود لاعب النادي الأهلي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالقدم، من قائمة المنتخب التي تم الإعلان عنها اليوم استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وتواصل الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأوليمبي، مع خالد محمود طبيب الأهلي، وتم التأكد من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.
أعلن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قائمة منتخب مصر عقب اجتماعه مع جهازه الفني والإداري والطبي استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وضمت القائمة المختارة كلا من :-
في حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، محمد محمود.
خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.
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