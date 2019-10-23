أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الجارحي يوجه رسالة خاصة إلى محمد محمود بعد إصابته بالرباط الصليبي

بالفيديو.. ميسي يتقدم لبرشلونة بهدف أمام سلافيا براج في الشوط الأول

بالفيديو.. إنتر يتقدم على دورتموند بهدف في الشوط الأول

بالفيديو.. تشامبيرلين يضع ليفربول في المقدمة في الشوط الأول أمام جينك

بعد إصابته بالصليبي.. استبعاد محمد محمود من قائمة المنتخب الأوليمبي

10:00 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
بعد إصابته بالصليبي.. استبعاد محمد محمود من قائمة المنتخب الأوليمبي

محمد محمود

أخبار متعلقة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، استبعاد محمد محمود لاعب النادي الأهلي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالقدم، من قائمة المنتخب التي تم الإعلان عنها اليوم استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتواصل الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأوليمبي، مع خالد محمود طبيب الأهلي، وتم التأكد من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

27 لاعبًا في قائمة المنتخب الأوليمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قائمة منتخب مصر عقب اجتماعه مع جهازه الفني والإداري والطبي استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضمت القائمة المختارة كلا من :-

في حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، محمد محمود.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

أخبار قد تعجبك

"أجانب وكبار" الأهلى يطلبون إجازات خاصة.. وفايلر يخطط لتجهيز البدلاء

استطلاع رأى

  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • الوصل

    الوصل

  • 1

    :

    2

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 2

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • جينك

    جينك

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • نابولي

    نابولي

  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • الرستاق

    الرستاق

  • 1

    :

    2

    02:55 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • بهلاء

    بهلاء

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • النهضة

    النهضة

  • 0

    :

    0

    05:10 PM

    دوري المحترفين العماني
  • ظفار

    ظفار

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول

مفاجأة.. اتحاد الكرة يرحب بتأجيل مباراة الجونة والأهلي

شوبير: تأجيل مباراة الأهلي والجونة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 عاما
الزمالك يعسكر لـ«جينيراسيون».. والمجلس يغرى اللاعبين بمكافآت ضخمة