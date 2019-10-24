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صلاح "مش في دماغه".. إيهاب الخطيب يتحدث عن أزمة شارة قيادة المنتخب

05:39 ص | الخميس 24 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
صلاح "مش في دماغه".. إيهاب الخطيب يتحدث عن أزمة شارة قيادة المنتخب

إيهاب الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن

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عقّب إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن، على الأزمة المثارة في الوقت الحالي حول شارة قيادة المنتخب، ومن الأحق بارتدائها والتي اعترض أحمد فتحي بأن تنتقل إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول. 

وقال "الخطيب"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن هناك 7 لاعبين قبل محمد صلاح لهم أن يحملوا شارة قيادة منتخب مصر وهم أحمد فتحي، ثم أحمد المحمدي، ثم وليد سليمان، ثم عبدالله السعيد، ثم أحمد علي، ثم أحمد حجازي، ثم محمد صلاح. 

إيهاب الخطيب: محمد صلاح لا يشغل باله بشارة قيادة منتخب مصر 

وأضاف أن محمد صلاح لا يشغل باله بقصة شارة قيادة المنتخب المصري نهائيا، ولم يطلب الشارة ولكن تلك الفكرة من قبل الجهاز الفني الذي يريد تجربة أكثر من شيء، متابعا أنه يجب على الجهاز الفني التركيز على الأمور الفنية بشكل أفضل. 

وأردف أن أحمد فتحي من حقه أن يغضب في حالة سحب شارة القيادة منه خاصة أن مشواره وأداءه مع منتخب مصر وتاريخه ومسيرته كان يجب أن تُكلل بأن يحصل على شارة قيادة منتخب مصر، مضيفا: "عندما يخلع أحمد فتحي شارة الكابتن بإرادته حاجة تحسب له لكن متقولش لحد سيب الشارة". 

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