أزمة "شارة المنتخب" تُشعل اتحاد الكرة.. والأعضاء يحملون الجنايني المسئولية

حمل بعض أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، رئيسها عمرو الجنايني، مسئولية أزمة شارة قيادة منتخب مصر، بعد حديثه السابق حول تفكير في إرضاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمنحه شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت": "هناك حالة من الغضب الشديد، بسبب الأزمة التي ضربت الشارع الكروي خلال الساعات الماضية، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انقسام الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لفكرة سحب شارة قيادة المنتخب الأول من أحمد فتحي، ومنحها لمحمد صلاح".

الجنايني: نفكر في منح شارة قيادة المنتخب لصلاح

وأضافت المصادر: "بعض الأعضاء في اللجنة الخماسية حملوا الجنايني المسئولية خاصة وأنه من طرح الأمر بعد أزمة التصويت في ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم، وأكد أن الاتحاد يفكر في منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح".

فتحي مصدوم من محاولات سحب الشارة منتخب مصر منه

وتواصل محمد بركات مدير منتخب مصر، مع أحمد فتحي لاعب الأهلي وكابتن المنتخب، لاستطلاع رأيه حول إمكانية التنازل عن شارة قيادة الفراعنة ومنحها لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب المقبل.

ووفق مصدر داخل المنتخب، رفض فتحي بشكل قاطع سحب شارة القيادة منه، خلال المعسكر المقبل للمنتخب، وأكد المصدر، أن المفاجأة صدمت "فتحي" الذي حصل على شارة المنتخب بعد مشوار طويل مع الفراعنة ومشاركات وبطولات كبيرة ومهمة.