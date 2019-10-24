فايلر: العودة للدوري البلجيكي أمر رائع.. بانتظار الفرصة

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رينيه فايلر المدير الفني للأهلي
أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، ترجيبه بالعودة للتدريب داخل الدوري البلجيكي مرة أخرى، والذي بدأت رحلته معه 2016 من بوابة أندرلخت.
وأجاب فايلر في تصريحات لموقع "Walfoot" البلجيكي، ردا على سؤال حال تليقه عرضا في الدوري البلجيكي مرة أخرى: "ولما لا؟ إذا كانت هناك فرصة جيدة في الدوري البلجيكي ومع فريق يلعب بطموحات الفوز بالدوري، سيكون الأمر رائعا، ولكن لا توجد عروض في الوقت الحالي، وسنرى ماذا سيحدث بالمستقبل".
وكان المدرب السويسري تولى تدريب فريق أندرلخت البلجيكي في موسم 2016 - 2017 ونجح معه في الفوز بالدوري والسوبر المحليان، وحقق لقب أفضل مدرب في بلجيكا بنفس الموسم.
وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه كان يتعرض لحرب شرسة خلال توليه تدريب فريق أندرلخت البلجيكي بسبب تراجع النتائج، من بعض الصحفيين هناك، والذين لم يتركوا له فرصة للعمل، على حد قوله.
وتولى فايلر تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات، فاز في جميعها بداية من كانو سبورت بطل غينيا الاستوئاية بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا بهدفين نظيفين في عقر داره، ثم الفوز عليه في مباراة العودة ببرج العرب برباعية نظيفة.
وحقق السويسري مع الأهلي بطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، تبعه بثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري الممتاز النسخة الجديدة، استهلها بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم فاز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وخاض الأحمر أخر مبارياته في الدوري في الخامس من الشهر الجاري بمواجهة أسوان وفاز بخماسية مقابل هدف، قبل أن يتم إيقاف البطولة بشكل رسمي من قِبل اتحاد الكرة، بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من نوفمبر المقبل.
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