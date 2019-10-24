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عاجل.. طبيب ألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

01:46 م | الخميس 24 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير
عاجل.. طبيب ألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

محمد محمود لاعب وسط الأهلي

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أكد طبيب ألماني إصابة محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي بالقدم اليسرى، بعد شعوره ببعض الآلام فيها بتدريبات الفريق الأحمر، مساء الأربعاء، قبل مغادرته إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

وأرسل نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود، أمس الأربعاء، الأشعة التي أجراها اللاعب إلى ألمانيا، للتأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي من عدمه.

وأكد الطبيب الألماني، الذي لم يُكشف  عن اسمه، صحة الأشعة وتعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي.

الصليبي تضرب محمد محمود للمرة الثانية

ومن المقرر، أن يسافر محمد محمود إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة، من أجل جراء جراحة الصليبي مرة آخرى، وهي ذاتها التي عانى منها في القدم اليمنى وغيبته 9 أشهر عن الملاعب، منذ يناير الماضي.

وبذلك ينتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات على انطلاق الموسم المقبل 2021، علمًا بأن اللاعب انضم للقلعة الحمراء قادما من فريق وادي دجلة في انتقالات يناير الماضي، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 15 مليونًا بجانب انتقال لاعبه أحمد رمضان بيكهام.

ولم يشارك اللاعب سوي في مباراتين أمام بيراميدز ثم سموحة في يناير الماضي، ليتعرض اللاعب للإصابة في هذه المباراة ويغادر الملعب بعدها خضع للعلاج قبل أن يعود للتدريبات الجماعية قبل 10 أيام بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة.

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