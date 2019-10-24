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عاجل.. تأكيدًا لـ"الوطن سبورت" الأهلي يحصل على مستحقاته من كوليبالي

04:55 م | الخميس 24 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
عاجل.. تأكيدًا لـ"الوطن سبورت" الأهلي يحصل على مستحقاته من كوليبالي

سليماني كوليبالي

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أعلن النادي الأهلي، انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق السابق، والذي هرب دون علم النادي في يناير 2017 دون أسباب يستند إليها.

وأرسلت إدارة النادي خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تؤكد فيه تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النجم الساحلي.

كان النادي الأهلي كلف المحامي السويسري مونتيري بدراسة ملف التسوية كاملاً في ضوء ما تقدم به نادي النجم الساحلي التونسي لحل المشكلة، وعرض الأمر على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي رحب بالتعاون مع نادي النجم الساحلي لما يربطه بالأهلي ومسؤوليه من علاقات متميزة.

وكان كوليبالي رحل عن الأهلي في شهر مايو 2017 وحصل مسئولو النادي على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار، وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي بارتيك ثيسل الإسكتلندي قبل أن يوقع مع النجم الساحلي مؤخرا.

ويلتقي النجم الساحلي والأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بتونس يوم 29 نوفمبر المقبل.

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