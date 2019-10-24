بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل هدف الزمالك الأول أمام جينيراسيون فوت

تمكن نادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في مرمى جينيراسيون فوت السنغالي، خلال المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب السلام، بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق مصطفى محمد بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق يوسف أوباما، قابلها مصطفى محمد بقدمه داخل المرمى في الدقيقة 20.

ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة أكبر من الخسارة بهدفين لهدف في لقاء الذهاب للصعود لدور المجموعات، والوجود في المجموعة الأولى، بجانب مازيمبي الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.

على الجانب الآخر، يدخل جينيراسيون فوت السنغالى اللقاء باحثاً عن تذكرة التأهل لدور المجموعات لأول مرة فى تاريخه، وساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية فى القاهرة مثلما فعل في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، أملاً فى العودة للديار بمفاجأة كبيرة بإقصاء الفارس الأبيض من البطولة.

ويخشى الزمالك سيناريو الفريق السنغالي في 2018 خلال هذه المباراة، خاصة أن الفريق السنغالي نجح في مشاركته الأولى بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي في إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

مجموعة الزمالك بدوري الأبطال حال تأهله على حساب جينراسيون فوت

جدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة سينضم للمجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم كل من: أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبي، مازيمي الكونغولي.