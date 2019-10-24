مباشر لحظة بلحظة.. الزمالك 1 × 0 جينيراسيون (دوري أبطال أفريقيا).. عواد يتألق مجددا

يقدم "الوطن سبورت" لمتابعيه خدمة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في المباراة، التي تجمع الفريقين على ملعب السلام بحضور 5 آلاف مشجع.

ويدخل الزمالك المباراة بحثا عن الفوز، من أجل التأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعد الخسارة في الذهاب 2-1.

إلى أحداث المباراة

-نشاط من الفريق السنغالي وعواد ينقذ هدف محقق من ديوب بالدقيقة 50 تحول لركلة ركنية

-انطلاق الشوط الثاني

-انتهاء الشوط الأول

-أووووووووه عواد يتألق من جديد ويهدر هدف مؤكد من جينراسيون تحول لركنية وتمر بسلام على المرمى الأبيض

-نشاط من جينراسيون في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وحكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

-أوووووووووه حارس جينراسيون ينقذ هدف محقق من أحمد سيد زيزو بالدقيقة 42

-40 دقيقة نشاط ملحوظ من أوباما وبن شرقي والنقاز وإزعاج متواصل لدفاع جينراسيون لكن دون تسجيل

-38 دقيقة تمر من اللقاء وتحسن كبير في مستوى الزمالك والسيطرة على مجريات اللعب

-أوووووووووه حارس جينراسيون ينقذ هدف محقق من رأسية بنشرقي بالدقيقة 34

-نصف ساعة تمر من اللقاء وهدوء في الأداء من الفريقين وسيطرة بيضاء على الكرة

-محمد عواد يمنع هدف جديد من تسديدة خطيرة لهجوم جينراسيون وتحول الكرة لركنية بالدقيقة 28

-25 دقيقة من اللقاء، ضربة حرة مباشرة لجينراسيون يبعدها دفاع الزمالك

-جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي في الدقيقة ٢٠ بكشافات الهواتف

-20 دقيقة تمر والأبيض يتقدم بهدف دون رد

-مصطفى محمد تلقى تمريرة عرضية متقنة من اليمين ليحولها لهدف وسط تدخل قوي من دفاع جينراسيون لكن الكرة سكنت الشباك في النهاية

-جووووووووووووووووول مصطفى محمد يضيف أول أهداف اللقاء بالدقيقة 18

-أووووووووه عرضية متقنة من زيزو يقابلها مصطفى محمد برأسية تمر بجوار القائم الأيسر لحارس جينراسيون بالدقيقة 17

-ربع ساعة تمر من اللقاء دون أهداف وسط خطورة سنغالية واستحواذ زمالكاوي

-أوووووووه عبدالله جمعة ينقذ هدف محقق لجينراسيون بالدقيقة 13 بعد إنقاذ عواد لتسديدة خطيرة

-ضربة حرة مباشرة للفريق السنغالي بالدقيقة 11 تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد في خطورة أولى على مرمى الزمالك

- 10 دقائق تمر من المباراة والتعادل السلبي سيد الموقف

-تسديدة خطيرة من أحمد سيد زيزو تلامس أطراف أصابع حارس جينراسيون وتمر لركينة بالدقيقة 8

-هجوم الزمالك يفتقد للدقة في بناء اللعب وجينراسيون يعتمد على الكرات المرتدة

-الدقيقة 5 جينراسيون يرد بانطلاقة من اليمين يحولها الونش لركنية أولى في اللقاء

-عرضية خطيرة من النقاز يتصدى لها دفاع الفريق السنغالي

-سقوط مهاجم جينراسيون مامي ليمولي بداعي الإصابة بعد دقيقتين فقط من انطلاق اللقاء

-سيطرة على مجريات اللعب من الزمالك وتحفظ دفاعي من جينراسيون

-انطلاق المباراة

الزمالك ينتظر مجموعة صعبة حال تخطي جينيراسيون

وينتظر الزمالك مجموعة صعبة نسبيًا حال تخطي عقبة جينيراسيون السنغالي، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى برفقة كل من مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

ويدخل جينيراسيون وهو أكثر هدوءًا من القلعة البيضاء، خاصة وأن الدوري لم يبدأ حتى الآن في السنغال، ويركز الفريق فقط على مباراة الأبيض.

يأتي ذلك عكس الزمالك الذي خاض مباريات في الدوري وتعرض لفقد نقطتين ثمينتين بتعادله أمام نادي مصر الصاعد حديثًا، قبل أن يعود ويفوز أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقررت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع فقط، حيث قرر مجلس الزمالك حضور أعضاء الجمعية العمومية مع توزيع بعض الدعوات، حيث فشل الأبيض في زيادة عدد الجماهير من أجل مؤازرة القلعة البيضاء في تلك المباراة المهمة والمرتقبة.