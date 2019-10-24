15 دقيقة.. حارس جينيراسيون ينقذ فريقه من صاروخية زيزو.. وعواد يتألق

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الزمالك وجينيراسيون
مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وجينيراسيون بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.
الدقيقة الثانية، شهدت سقوط مهاجم الفريق السنغالي بسبب إصابة في العضلة الخلفية إلا أنه عاد سريعًا دون أي مشاكل، من أجل تخفيف الضغط على زملائه.
الدقيقة الثالثة شهدت أول خطورة من الزمالك عن طريق حمدي النقاز من الجهة اليمنى ولكن دفاعات جينيراسيون أخرجت الكرة.
الدقيقة الخامسة شهدت أول بطاقة صفراء من نصيب أوسينو جايي بعد تعطيل بن شرقي بشكل متعمد.
الدقيقة الثامنة شهدت أول تصويبة صاروخية من زيزو بعد مرور رائع من دفاعات جينيراسيون، ولكن تألق الحارس وأخرج الكرة لتمر من على يمين حارس الفريق السنغالي.
الدقيقة الحادية عشر، شهدت خطأ من مكان خطير لجينيراسيون ولكن مرت الكرة بسلام على القلعة البيضاء.
الدقيقة 13 شهدت خطورة من جينيراسيون بعد تسديدة خطيرة من لاعب الفريق، ولكن تألق محمد عواد وأخرج الكرة للركنية.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود علاء، والونش، وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأوباما، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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