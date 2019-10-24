شوط أول.. تقدم زملكاوي على جينيراسيون.. وعواد ينقذ شباك الأبيض (فيديو)

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فريق الزمالك
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وجينيراسيون بتقدم الأبيض عن طريق المهاجم الشاب مصطفى محمد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام بحضور 5 آلاف مشجع في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت الدقيقة الثانية، سقوط مهاجم الفريق السنغالي بسبب إصابة في العضلة الخلفية إلا أنه عاد سريعًا دون أي مشاكل، من أجل تخفيف الضغط على زملائه.
أما الدقيقة الثالثة، فسجلت أول خطورة للزمالك عن طريق حمدي النقاز من الجهة اليمنى ولكن دفاعات جينيراسيون أخرجت الكرة.
هذا وشهدت الدقيقة الخامسة أول بطاقة صفراء من نصيب أوسينو جايي بعد تعطيل بن شرقي بشكل متعمد.
وكاد زيزو أن يعلن عن أول الأهداف، في الدقيقة الثامنة، بعد تصويبة صاروخية من زيزو بعد مرور رائع من دفاعات جينيراسيون، ولكن تألق الحارس وأخرج الكرة لتمر من على يمين حارس الفريق السنغالي.
الدقيقة 13 شهدت خطورة من جينيراسيون بعد تسديدة خطيرة من لاعب الفريق، ولكن تألق محمد عواد وأخرج الكرة للركنية.
ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من يوسف أوباما، ليعود مصطفى محمد بالتسجيل من جديد في الفريق السنغالي بعدما سجل في مرماهم خلال المباراة الأولى.
ومن أجل إحياء ذكرى شهداء الزمالك في مباراة إنبي بالدوري الممتاز، شهدت الدقيقة 20 إضاءة الهواتف الخاصة بجماهير الزمالك.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 23، بعدما سقط النقاز، إثر تدخل عنيف من لاعب جينيراسيون.
الدقيقة 25، شهدت خطورة من قبل لاعبي جينيراسيون وتصويبة من أجل التهديد ولكن جاءت سهلة في يد عواد.
هذا بينما تألق عواد مجددا، في الدقيقة 28، وأنقذ الزمالك من هدف مؤكد بعد تصويبة رائعة من أوسينو جايي ولكن عواد كان في الموعد.
وشهدت الدقيقة 34 رأسية خطيرة من بن شرقي بعد تمريرة رائعة من زيزو ولكن تألق حارس المرمى.
الدقيقة 35 شهدت ركلة ركنية للزمالك على يمين مرمى جينيراسيون فوت، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لأحضان حارس المرمى.
وفي الدقيقة 36 وجه أحمد سيد زيزو تسديدة أرضية ضعيفة، من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة وأمسك الكرة.
أما الدقيقة 41 فقد شهدت أخطر فرص الزمالك بعد انفراد أحمد سيد زيزو بالمرمى بعد تمريرة رائعة من بن شرقي، وشهدت الدقيقة 46 تألق عواد ببراعة ونجح في إنقاذ الزمالك من هدف مؤكد.
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