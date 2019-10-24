الأهلي ينتصر على اتحاد الكرة.. المحكمة تغرم مجلس "أبو ريدة" 150 ألف جنيه

غرم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، اليوم الخميس، اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي، بعدما رفع الأخير قضية ضد الجبلاية لامتناعه عن تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري الممتاز للموسم الماضي 2018 - 2019 قبل 30 يونيه 2019، وعدم إنهاء المسابقة في هذا التوقيت.

وقال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن مبلغ الـ150 تأتي تعويضا للأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمارد الأحمر، كما ألزم مركز التسوية الجبلاية بالمصروفات.

وجاء في منطوق الحكم: "النادي الأهلي فوجئ بعد إرسال جدول المسابقة المشار إليه المتضمن مواعيد 16 أسبوعا من المسابقة بسيل من المكاتبات من الاتحاد مُتضمنة تأجيلات لعدد كبير من المباريات وكأن مواعيد البطولة الأفريقية والعربية وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد، ودون سبب واضح لتلك التأجيلات ما أضر النادى ضررًا بالغًا، حيث اضطر إلى لعب بعض المباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مُبارة وأخرى وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لاعبى النادى الأهلى الذين هم نواة المنتخب نتيجة توالى المباريات وهى الإصابات التى حرمت النادى والمنتخب من مجهوداتهم فضلًا عما تكبده النادى من مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه".

الأهلي ينتصر على اتحاد الكرة في قضية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري الممتاز

وأضاف منطوق الحكم: "لم ينتهج الاتحاد فى سبيل مُعالجته لتلك الأوضاع ذات النهج بين أندية المسابقة حيث أنه فى حين كان يلعب النادى مُبارة كل 72 ساعة كان المنافسون يلعبون مُبارياتهم كل 96 ساعة وفى بعض الأحيان إلى أسبوع و10 أيام فى أحيان أخرى، وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة".

وتابع حكم مركز التسوية: "لما كان الثابت أن اتحاد الكرة كان قد حدد تاريخ إنتهاء مسابقة الدورى العام لموسم 2018-2019 بتاريخ 30 يونيه 2019 وأنه كان على علم مُسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بمواعيد البطولة الإفريقية والعربية والأجندة الدولية لتوقفات المنتخبين الأولمبى والأول، وهو ما ينفي حالة الظرف الطارئ أو الاستثنائي عن الظروف، التي دعت الإتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل إنتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم القسم الأول لعام 2018-2019 إلى ما بعد الميعاد المحدد له سلفًا، والذي أخطر الاتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة به قبل بدئها، ومن ثم كان يتعين عليه مُراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المُسابقة بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكمها قواعد الشفافية والنزاهة".

ومن أسباب قبول دعوى النادي الأهلي إعلان اتحاد الكرة في وقت متأخر إلغاء بطولة مواليد 1997 الأمر الذي حال دون تحقيق الاستفادة الفنية منهم سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم على المستوى المحلي أو الخارجي، فضلا عن توقف الدوري لما يقرب من 40 يوما فى الفترة من 3 يونيه 2019 وحتى 23 يوليو 2019 ما أضطر الأهلي لوضع برنامج تأهيلي للاعبيه.