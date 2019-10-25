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تفاصيل مشادة لاعبي جينيراسيون وحكم مواجهة الزمالك

02:32 ص | الجمعة 25 أكتوبر 2019
كتب: محمد خيري
تفاصيل مشادة لاعبي جينيراسيون وحكم مواجهة الزمالك

الزمالك وجينراسيون

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نشبت مشادة قوية بين لاعبي جينيراسيون وأليوم نيانت حكم مباراة الزمالك والفريق السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت قبل قليل.

واعترض لاعبو جينراسيون على قرارات الحكم نيانت في مباراة اليوم، بدعوى أنها تسببت في خسارتهم في لقاء اليوم والخروج من البطولة.

وتدخل ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك سريعا، وحرص على توجيه اللاعبين بضرورة مغادرة الملعب لعدم الاحتكاك بالمنافس.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق جينيراسيون بهدف دون رد بشق الأنفس في المباراة، التي جمعت بين الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام.

وخرجت جماهير الزمالك من مدرجات ملعب السلام غاضبة، بسبب أداء الأبيض أمام جينيراسيون خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح الأبيض في التأهل لدور المجموعات بعد الفوز بهدف دون رد.

وهتفت جماهير الزمالك غاضبة عقب انتهاء المباراة: "واحد اتنين الزمالك فين".

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك بشكل رسمي إلى دور المجموعات من أجل التواجد في المجموعة الأولى برفقة مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد.

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