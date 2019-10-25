تفاصيل مشادة لاعبي جينيراسيون وحكم مواجهة الزمالك

أحدث الأخبار
الزمالك وجينراسيون
نشبت مشادة قوية بين لاعبي جينيراسيون وأليوم نيانت حكم مباراة الزمالك والفريق السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت قبل قليل.
واعترض لاعبو جينراسيون على قرارات الحكم نيانت في مباراة اليوم، بدعوى أنها تسببت في خسارتهم في لقاء اليوم والخروج من البطولة.
وتدخل ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك سريعا، وحرص على توجيه اللاعبين بضرورة مغادرة الملعب لعدم الاحتكاك بالمنافس.
ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق جينيراسيون بهدف دون رد بشق الأنفس في المباراة، التي جمعت بين الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام.
وخرجت جماهير الزمالك من مدرجات ملعب السلام غاضبة، بسبب أداء الأبيض أمام جينيراسيون خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح الأبيض في التأهل لدور المجموعات بعد الفوز بهدف دون رد.
وهتفت جماهير الزمالك غاضبة عقب انتهاء المباراة: "واحد اتنين الزمالك فين".
بهذه النتيجة يتأهل الزمالك بشكل رسمي إلى دور المجموعات من أجل التواجد في المجموعة الأولى برفقة مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد.
ساوثهامتون
0
:
0
09:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
نانت
0
:
0
08:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
ماينز 05
0
:
0
08:30 PMالدوري الألماني
كولن
فياريال
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
الفيحاء
0
:
0
05:00 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
ضمك
0
:
0
05:20 PMالدوري السعودى الممتاز
الرائد
هيلاس فيرونا
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ساسولو
تفينتي أنشخيده
0
:
0
08:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
الشحانية
0
:
0
04:20 PMدوري نجوم قطر
السيلية
العربي
0
:
0
06:30 PMدوري نجوم قطر
الريان
باكوس دي فيريرا
0
:
0
09:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
الفجيرة
0
:
0
04:15 PMدوري الخليج العربي
العين
بني ياس
0
:
0
04:15 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
النصر
0
:
0
07:00 PMدوري الخليج العربي
شباب الأهلي دبي
ماشين سازي تبريز
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
سباهان اصفهان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
نادي شاهين بوشهر
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
بايكان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان
0
:
0
03:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
صنعت نفط عبادان
0
:
0
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
تركتور سازي تبريز
استقلال طهران
0
:
0
05:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
القادسية
0
:
0
05:55 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
الرفاع
0
:
0
03:30 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
المنامة
0
:
0
06:00 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
تعليقات الفيسبوك