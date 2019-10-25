رئيس الزمالك يتحدث عن "سحر" جينيراسيون.. ويهاجم 3 أندية: "دلاديل الأهلي"

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رئيس الزمالك
تحدث رئيس نادي الزمالك، عن صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدف نظيف، وتأهل لدور المجموعات.
وقال رئيس الزمالك، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "مبروك لكل جماهير الزمالك، وكل الناس اللى كانت بتتمنى الفريق يتأهل، وأهلا بالإخوة السنغاليين المحترمين".
وتابع: "الفريق ده بطل دوري السنغال، والفريق ده اللى بلده لعبت نهائي كأس الأمم أمام الجزائر، إحنا طلعنا من أزمة في المباراة الأولى، الناس (...) اللي بينتقدوا الأداء كنتم عاوزينا نكسب بالانسحاب ولا بعرق اللاعبين".
وأضاف: "خضنا المباراة في ظروف صعبة، عواد اتصاب، النقاز اتصاب، ومصطفى محمد اتصاب، وطالعين من ماتش المقاولون العرب، إحنا أول الدوري في كل الألعاب، كل المنتقدين ليس لهم قيمة، جمهور الزمالك المحترم هو فقط من حضر اللقاء وساند الفريق في الملعب، وكان من ضمنهم الأولتراس في التالتة يمين".
يُذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى، مع كل من مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، على أن يستهل مشواره بدور المجموعات ضد بطل الكونغو خارج الديار، يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل، ثم يستضيف بطل أنجولا 6 أو 7 ديسمبر المقبل، ويختتم الدور الأول بمواجهة زيسكو في زامبيا 27 أو 28 ديسمبر المقبل، ويعود لمواجهة بطل زامبيا في القاهرة بالجولة الرابعة 14 أو 15 فبراير من عام 2020، ومن جديد داخل القاهرة يواجه مازيمبي 21 أو 22 فبراير المقبل، ويختتم دور المجموعات أمام أول أغسطس في أنجولا 6 أو 7 مارس المقبل.
وتطرق رئيس الزمالك خلال مداخلته، للحديث عن أعمال السحر التي فلعها الفريق السنغالي: "حتى المخرج ذكي ساب المباراة وجاب أعمال السحر، أنا ذات نفسي ركزت في السحر ونسيت المباراة".
وهاجم النادي الأهلي، وقال: "عندنا 3 أندية (دلاديل)، في كل مشكلة للأهلي تقولوا آمين"، على حد تعبيره.
وأنهى حديثه قائلًا: "مبروك للجهاز بالكامل واللاعبين ومجلس الإدارة، وأمير مرتضى، وأشكر الأمن الوطني الذي ظهر بشكل محترم وراقي، وإن شاء الله المباريات المقبلة ستقام في استاد القاهرة".
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