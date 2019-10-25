كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأهلي: "كل شيء ممكن.. شكرا يا الله"

وجه الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي، رسالة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اكتفى فيها بشكره الله، بعد ساعات من إعلان الأهلي والفريق التونسي توصلهما لاتفاق بشأن الغرامة المفروضة على اللاعب لصالح بطل مصر.

وواجه كوليبالي مؤخرا صعوبة في المشاركة مع ناديه التونسي، بعد ضمه الصيف المقبل، بسبب عقوبة موقعة عليه من المحكمة الرياضية لصالح الأهلي، تقضي بدفعه 1.4 مليون دولار على خلفية هروبه إلى الدوري الإسكتلندي 2017، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي.

عقد ثلاثي ينهي أزمة كوييبالي والأهلي

ومؤخرا، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقا للعقد الذي تم إبرامه، من ثلاثة أطراف هم الأهلي واللاعب والنجم الساحلي التونسي.

وكانت إدارة النادي الأحمر كلفت المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملا في ضوء ما تقدم به النادي التونسي من أجل إنهاء الأزمة، وعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الذي رحّب بالتعاون مع النادي التونسي، وانتهى الأمر بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي، حتى يضمن ذلك الأمر حقوق كل الأطراف، يقضي بدفع الغرامة على دفعات.