إيهاب الخطيب: الزمالك يفاوض بديل طارق حامد.. وتصعيد ثنائي من قطاع الناشئين

قال إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، إن نادي الزمالك بقيادة المدير الفني ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، يعمل على حل أزمة خط وسط الفريق الأول، بعدما ضربت الإصابات عددا كبيرا من لاعبي المركز في الفريق الأبيض.

وكشف الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي كريم رمزي، ببرنامج "سوبر تايم"، المذاع عبر قناة "تايم سبورت"، أن أولى الإجراءات التي سيتخذها ميتشو لسد فراغ مركز خط الوسط، هو تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين.

وأوضح أن أحد اللاعبين يُدعى "يوسف"، لافتا أنه يحوز على إشادة جميع متابعيه، وأنه أطلق عليه في قطاع ناشئي الزمالك لقب "خليفة طارق حامد" نظرًا لتشابههما معًا في طريقة اللعب القوية.

الخطيب: الزمالك يتفاوض مع أحد لاعبي وادي دجلة

وأشار مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات مع عدد من لاعبي خط الوسط، ممن يلعبون في الدوري المصري ليتعاقدوا مع بديل طارق حامد، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "الزمالك بدأ في التفاوض مع بديل طارق حامد، ما زال النادي لم يستقر على أحد بعينه، لكن هناك مفاوضات مع لاعبين أحدهما يلعب في وادي دجلة".

وتابع: "الزمالك يفكر أيضًا في رفع اسم محمود عبدالعزيز من القائمة الأفريقية، نظرًا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة".