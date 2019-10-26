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تأجيل اجتماع مجلس الأهلي.. والخطيب يلتقي العامري وعلواني في منزله

11:54 ص | السبت 26 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير
تأجيل اجتماع مجلس الأهلي.. والخطيب يلتقي العامري وعلواني في منزله

مجلس إدارة النادي الأهلي

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عصر اليوم، في فرع الشيخ زايد؛ لمرض "بيبو" وحاجته إلى لراحة، بجانب حالة الطقس واحتمالية هطول الأمطار، ومن المقرر تحديد موعد جديدٍ، خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن مجلس الأهلي كان سيناقش اليوم عدة قضايا، أبرزها بعض إنشاءات فروع الأهلي وفق الخطة الموضوعة لتطوير النادي، إلى جانب متابعة ملف النشاط الرياضي ضمن خطة التطوير، وتحسين فرق الألعاب المختلفة بالنادي للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.

وفي السياق ذاته، قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نقل اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى منزله، لمناقشة بعض الأمور المهمة التي تخص قناة النادي وتطويرها، اليوم، وتضم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي محمود الخطيب كرئيس، والعامري الفاروق وخالد الدرندلي ورانيا علواني.

يذكر أن محمود الخطيب يشكو من آلام في الظهر، وخضع لعملية حقن، الخميس قبل الماضي، للتخلص من الآلام المصاحبة له، وهي المرة الثانية التي يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين؛ لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود، رئيس الأهلي بعدم بذل أي مجهود لمدة 3 أسابيع وراحة إجبارية منذ إجراء عملية الحقن.

 

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