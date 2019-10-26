قبل ضمه للقائمة.. كهربا يتلقى رسالة من الجهاز الفني للمنتخب

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كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي
كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي، عن رسالة حسام البدري وجهازه المعاون للاعب، قبل أسابيع قليلة من الانضمام لقائمة الفراعنة، التي ستخوض معسكر نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
وقال المصدر، لـ"الوطن سبورت"، إن كهربا تلقى اتصالات هاتفية عقب انتهاء المعسكر الماضي، من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، وطلبوا منه التركيز داخل الملعب فقط، وعدم التطرق للأزمات التي تحيط به، وأنه عنصر مهم داخل المنتخب، وسيكون له دور خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر، أن كهربا كان يعلم بانضمامه للمعسكر المقبل، لذلك نفذ تعليمات الجهاز الفني للمنتخب، مشيرا إلى أن المحادثات التي جرت مع اللاعب حدث مثلها مع كل المحترفين المنضمين للقائمة.
وأشار إلى أن كهربا يركز حاليا على الظهور بشكل جيد بالمعسكر المقبل، وتقديم مستوى جيد عند إقامة مباريات ودية، ليحجز مكانه في المنتخب خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
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