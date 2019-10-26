آل الشيخ لـ"الأهلاوية": احترسوا من إفساد علاقتنا.. واللي يلعب معانا يستحمل

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، تحذيرًا شديد اللهجمة إلى عدد من جماهير النادي الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب تركي عبر حسابه منذ قليل: "احذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم.. احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى.. أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ورموزه وجماهيره وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل".

وجاء ذلك بعدما هاجمت عدد من جماهير، تركي آل الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر بعض الجماهير عودة العلاقة الطيبة بين تركي ومجلس إدارة النادي الأهلي.

تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع جماهير الأهلي

وكتب تركي آل الشيخ منذ قليل على حسابه عبر "فيس بوك" منشورًا يؤكد خلاله رغبته في فتح صفحة جديدة مع جماهير القلعة الحمراء، ومسامحة الجميع، الذين قاموا بتوجيه السباب والإهانة له.

وجاء منشور تركي منذ قليل: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".