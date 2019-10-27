اجتماع فى الأهلى لحسم الصفقات الجديدة.. وفايلر يطلب بديلاً لـ"قفشة"

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمناقشة صفقات الشتاء، للحفاظ على حالة الاستقرار الموجودة حالياً، ومواصلة الانتصارات لتحقيق طموحات الفريق والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وتحسم اللجنة مع المدير الفنى عدد الصفقات التى سيتم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق، حيث كان المدرب السويسرى طلب فى وقت سابق ضم مدافع مساك ومهاجم لتدعيم الفريق، بسبب إصابات محمود متولى ورامى ربيعة المتكررة، إلا أن المدير الفنى يدرس بقوة ضم صانع ألعاب ليكون بديلاً لمحمد مجدى "قفشة"، حسبما كشفت مصادر لـ"الوطن سبورت".

وتنهى اللجنة، خلال الاجتماع المقرر عقده خلال ساعات، الجدل بشأن الصفقات الجديدة، لبدء العمل خلال الفترة الحالية لإنهاء الصفقات الجديدة فى سرية تامة، للحفاظ على حالة الاستقرار الموجودة.

فى سياق متصل، استقر جهاز الكرة على السفر إلى الإمارات الخميس المقبل، لبدء المعسكر الذى يستمر لمدة أسبوع بسبب توقف بطولة الدورى الممتاز، ويحسم المدير الفنى موافقته النهائية من مواجهة فريق بنى ياس على هامش المعسكر.

النادى يبدأ مخاطبة الأمن لتحديد ملاعب مبارياته الأفريقية

على جانب آخر، تلقى مسئولو النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بموعد الثلاث مباريات الأولى لفريق الكرة بالنادى الأحمر بمجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث تضمن الخطاب حلول الأهلى ضيفاً على النجم الساحلى يوم الجمعة 29 نوفمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس، بينما يقام اللقاءان الثانى والثالث فى القاهرة أمام كل من الهلال السودانى يوم الجمعة 6 ديسمبر وبلاتينيوم الزيمبابوى يوم السبت 28 ديسمبر، كما تلقى الأهلى خطاباً من النجم الساحلى يفيد بإقامة لقاء النجم الساحلى فى تونس على ملعب رادس.

فيما سيقوم الأهلى بمخاطبة الأمن من أجل تحديد ملعب لقاءى الهلال وبلاتينيوم، حيث يفاضل الأهلى بين استاد السلام وبرج العرج، خاصة أن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات على استاد القاهرة، وفور رد الأمن سيقوم الأهلى بإبلاغ الناديين السودانى والزيمبابوى بملعب اللقاءين، ويأتى ترتيب الملاعب التى يطلبها الأهلى كالتالى: استاد القاهرة، استاد السلام، استاد برج العرب.

وفى شأن مختلف، قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، السفر إلى سويسرا مع أسرته من أجل قضاء إجازة، حيث أبلغ "فايلر" مجلس إدارة النادى بقراره، ويجهز "فايلر" أوراقه فى الساعات الجارية من أجل السفر خارج البلاد، على أن يعود المدير الفنى سريعاً من جديد إلى القاهرة من أجل دخول الفريق فى معسكر خارجى بداية شهر نوفمبر المقبل.

ويعود الفريق لتدريباته اليوم الأحد، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون يومى الجمعة والسبت بعد قرار تأجيل الدورى بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، ويعقد الجهاز الفنى جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، خلال الساعات الجارية، للاستقرار على مكان إقامة المعسكر الخارجى، وإن كانت الإمارات هى الأقرب فى الوقت الحالى، بجانب ترتيب برنامج الفترة المقبلة.