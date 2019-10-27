عمومية اتحاد الكرة مهددة بالإلغاء لعدم توفيق أوضاع 12 نادياً

أحدث الأخبار
مجلس اتحاد الكرة
باتت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، المقرر لها 30 و31 أكتوبر الجارى، مهددة بالإلغاء بسبب تورط اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجناينى، فى دعوة 12 نادياً لم توفق أوضاعها وفقاً لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى خطاب تعيين هذه اللجنة لإدارة الجبلاية لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
ووفقاً لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإنه كان من المقرر استبعاد 12 نادياً هى غزل المحلة وغزل شبين الكوم وغزل دمياط وغزل كفر الدوار ونادى جينيس ومركز شباب أبوحماد ومركز شباب محلة حسن ومركز شباب كفر بولين ومركز شباب النخيلة ومركز شباب القيس ومركز شباب الروضانية من المشاركة فى الجمعية العمومية العادية للاتحاد، إلا أن اللجنة الخماسية وقعت فى خطأ إدارى ولجأت إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمعرفة قانونية الجمعية حال انعقادها فى موعدها أو إلغائها، كاشفاً عن أن هناك حالة من القلق الشديد داخل الجبلاية خوفاً من التمسك بانعقاد الاجتماع يومى 30 و31 أكتوبر الجارى بمشاركة الأندية المذكورة فيتم الطعن على إجراءات الجمعية العمومية بعد ذلك ويترتب على ذلك بطلان القرارات.
وأضاف المصدر: "قلق اتحاد الكرة يرجع أيضاً إلى أنه فى حالة إلغاء الجمعية العمومية وعدم إقامتها تصبح اللجنة الخماسية مهددة بالحل من قبَل الاتحاد الدولى لكرة القدم؛ لمخالفتها نص لائحة النظام الأساسى التى تنص على إقامة جمعية عمومية بعد انتهاء السنة المالية لعرض الميزانية والحساب الختامى على الأندية"، وتابع المصدر: "اتحاد الكرة ينتظر قرار اللجنة الأولمبية المصرية فى هذه الأزمة، والأقرب تمسك اللجنة بإجراء الجمعية العمومية فى موعدها واستبعاد 33 نادياً وليس 12 نادياً فقط وفقاً لرؤية الأولمبية بعد تقييمها لكل نادٍ".
نيوكاسل يونايتد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
نوريتش سيتي
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
ليفربول
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
رين
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
سانت إتيان
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
باريس سان جيرمان
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
فولفسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
سيلتا فيجو
0
:
0
01:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
غرناطة
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
ريال بيتيس
ليفانتي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
إشبيلية
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
خيتافي
أوساسونا
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
الاتحاد
0
:
0
05:25 PMالدوري السعودى الممتاز
أبها
الهلال
0
:
0
06:55 PMالدوري السعودى الممتاز
النصر
بولونيا
0
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
أتلانتا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
سبال
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
تورينو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
روما
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فيورنتينا
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
أس سي هيرينفين
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
سبارتا روتردام
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
أياكس
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
فوسا جونيورز
0
:
0
01:30 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
نادي كوت دي أور
0
:
0
02:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
المصري
كمبالا سيتى
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نادي بارادو
جور ماهيا
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
موتيما بيمبي
يونياو دو سونجو
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيدفيست ويتس
يانج أفريكانز
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيراميدز
جرين ايجيلز
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير
اليكت سبورت
0
:
0
04:30 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
دجوليبا
إنييمبا
0
:
0
05:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
تي اس جالاكسي
أشانتي كوتوكو
0
:
0
05:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
سان بيدرو
كارا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إينوجو رينجرز
كانو سبورت
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
زاناكو
حوريا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بنداري
جينيراسيون فوت
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
اسايي اف سي
إف سي نواذيبو
0
:
0
07:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
تريانجل يونايتد
النصر
0
:
0
07:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
برولين
تونديلا
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
بورتو
0
:
0
07:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي فاماليساو
سبورتنج لشبونة
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
ملطية سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
دنيزلي سبور
جوزتيبي
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
بشكتاش
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
الظفراء
0
:
0
04:15 PMدوري الخليج العربي
الوصل
نادي الجزيرة
0
:
0
07:00 PMدوري الخليج العربي
إتحاد كلباء
نادي الهلال الرياضي بالشابة
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
اتحاد بن قردان
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
نادي حمام الأنف
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الاتحاد المنستيري
الصفاقسي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
الترجي
النادي الإفريقي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
النجم الرياضي الساحلي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
الملعب التونسي
0
:
0
03:30 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
الوداد الرياضي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
يوسفية برشيد
سريع وادي زم
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
أولمبيك آسفي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الرجاء الرياضي
إتحاد طنجة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
مولودية وجدة
تعليقات الفيسبوك