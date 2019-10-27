عمومية اتحاد الكرة مهددة بالإلغاء لعدم توفيق أوضاع 12 نادياً

باتت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، المقرر لها 30 و31 أكتوبر الجارى، مهددة بالإلغاء بسبب تورط اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجناينى، فى دعوة 12 نادياً لم توفق أوضاعها وفقاً لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى خطاب تعيين هذه اللجنة لإدارة الجبلاية لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ووفقاً لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإنه كان من المقرر استبعاد 12 نادياً هى غزل المحلة وغزل شبين الكوم وغزل دمياط وغزل كفر الدوار ونادى جينيس ومركز شباب أبوحماد ومركز شباب محلة حسن ومركز شباب كفر بولين ومركز شباب النخيلة ومركز شباب القيس ومركز شباب الروضانية من المشاركة فى الجمعية العمومية العادية للاتحاد، إلا أن اللجنة الخماسية وقعت فى خطأ إدارى ولجأت إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمعرفة قانونية الجمعية حال انعقادها فى موعدها أو إلغائها، كاشفاً عن أن هناك حالة من القلق الشديد داخل الجبلاية خوفاً من التمسك بانعقاد الاجتماع يومى 30 و31 أكتوبر الجارى بمشاركة الأندية المذكورة فيتم الطعن على إجراءات الجمعية العمومية بعد ذلك ويترتب على ذلك بطلان القرارات.

وأضاف المصدر: "قلق اتحاد الكرة يرجع أيضاً إلى أنه فى حالة إلغاء الجمعية العمومية وعدم إقامتها تصبح اللجنة الخماسية مهددة بالحل من قبَل الاتحاد الدولى لكرة القدم؛ لمخالفتها نص لائحة النظام الأساسى التى تنص على إقامة جمعية عمومية بعد انتهاء السنة المالية لعرض الميزانية والحساب الختامى على الأندية"، وتابع المصدر: "اتحاد الكرة ينتظر قرار اللجنة الأولمبية المصرية فى هذه الأزمة، والأقرب تمسك اللجنة بإجراء الجمعية العمومية فى موعدها واستبعاد 33 نادياً وليس 12 نادياً فقط وفقاً لرؤية الأولمبية بعد تقييمها لكل نادٍ".