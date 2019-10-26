أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة بيلباو بثنائية بيضاء (فيديو)

شاهد أهداف مباريات الدوري الإسباني اليوم (فيديو)

"الحضري" يطالب الجماهير بالدعاء لابنته بعد خضوعها لعملية جراحية

الاتحاد التونسي: السوبر بين الترجي والصفاقسي خارج البلاد

تركي آل الشيخ منتقدا هاشتاج يسيء للخطيب: الأهلي لا ولن يركع لأحد

09:49 م | السبت 26 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
تركي آل الشيخ منتقدا هاشتاج يسيء للخطيب: الأهلي لا ولن يركع لأحد

تركي آل الشيخ

أخبار متعلقة

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، تغريدات نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب هجومهم على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وتصدر هاشتاج "عصابة الخطيب تخضع لتركي" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليقوم تركي بالرد عليه فورًا ناشرًا عبر صفحته على "فيس بوك": "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد" في إشارة منه إلى عدم موافقته على تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تركي آل الشيخ يصالح جماهير الأهلي

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته منذ قليل رسائل إلى الجماهير من أجل مصالحتهم وعودة العلاقة الطيبة بين الطرفين بعد أن توترت في الشهور الماضية.

وكتب تركي: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

تركي يحذر عددا من جماهير الأهلي

وفي منشور جديد قام تركي بتحذير الجماهير من الهجوم عليه وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بينه وبين الجماهير.

وكتب تركي: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم، من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. واللي يلعب معانا يستحمل".

 

أخبار قد تعجبك

"ميتشو" فى مهب الريح بالزمالك.. و«عواد» يغيب 10 أيام

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 3

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • برايتون

    برايتون

  • 3

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 2

    :

    4

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • ليل

    ليل

  • 3

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • ليون

    ليون

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • بريست

    بريست

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 2

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • بادربورن

    بادربورن

  • 2

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 2

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • التعاون

    التعاون

  • 2

    :

    1

    05:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • الحزم

    الحزم

  • 2

    :

    1

    05:10 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • ليتشي

    ليتشي

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 2

    :

    2

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بارما

    بارما

  • جنوى

    جنوى

  • 3

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 4

    :

    1

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 0

    :

    2

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 4

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • السد

    السد

  • 2

    :

    1

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • الدحيل

    الدحيل

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 3

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • 1

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 1

    :

    1

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • 2

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • 1

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • فنربخشة

    فنربخشة

  • 5

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 2

    :

    4

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • كاظمة

    كاظمة

  • 0

    :

    2

    04:40 PM

    دوري VIVA الكويت
  • الشباب

    الشباب

  • النصر

    النصر

  • 1

    :

    3

    06:55 PM

    دوري VIVA الكويت
  • السالمية

    السالمية

الأكثر قراءة

«البدرى» يحسم شارة قيادة الفراعنة مع مساعديه

رسميا.. تحديد موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال

عبدالحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع "كهربا وكينو"
متابعات أوروبية للاعبى الأهلى.. وفرمان من «الخطيب» بتطوير «التتش»