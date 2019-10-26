تركي آل الشيخ منتقدا هاشتاج يسيء للخطيب: الأهلي لا ولن يركع لأحد

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تركي آل الشيخ
انتقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، تغريدات نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب هجومهم على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
وتصدر هاشتاج "عصابة الخطيب تخضع لتركي" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليقوم تركي بالرد عليه فورًا ناشرًا عبر صفحته على "فيس بوك": "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد" في إشارة منه إلى عدم موافقته على تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته منذ قليل رسائل إلى الجماهير من أجل مصالحتهم وعودة العلاقة الطيبة بين الطرفين بعد أن توترت في الشهور الماضية.
وكتب تركي: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
وفي منشور جديد قام تركي بتحذير الجماهير من الهجوم عليه وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بينه وبين الجماهير.
وكتب تركي: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم، من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. واللي يلعب معانا يستحمل".
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